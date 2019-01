Korte brand bij Trajectum Berkelland

VIDEO Dit theater­stuk bracht 1.600 Graafschap-fans in extase

21:13 DOETINCHEM - De theatervoorstelling Veur Altied die in januari op de planken stond en het verhaal over 65 jaar De Graafschap vertelde, heeft bij de 1600 bezoekers diepe indruk gemaakt. Om het gevoel van die voorstelling levend te houden, is een samenvattende compilatie gemaakt door filmmaker Patrick Spoel.