‘Kosovo-avontuur’ nekt IJzergieterij Neede

De ijzergieterij was in feite het laatste bedrijf in de verschillende groeves in het gebied dat lokaal de Needse Berg heet. In de afgelopen eeuwen werd hier onder meer leem gewonnen voor de productie van dakpannen en bakstenen. De gieterij ontstond in het deel waar vormzand werd gedolven; dat is ook precies de reden voor de laatste productielocatie voordat het bedrijf zijn productie overhevelde naar het buitenland.