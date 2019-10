Kosten en grenzen van toerisme in Achterhoek centraal bij meet-up

In krimpregio's als de Achterhoek kan toerisme van groot belang zijn om de economie op peil te houden. De vraag die centraal staat bij deze bijeenkomst is wanneer toerisme doorslaat. Sommige steden in de wereld dreigen onleefbaar te worden door het vele toerisme en bewoners roeren zich. Daarnaast draagt de verplaatsing van mensen naar andere landen volgens de organisatie voor bijna 5 procent bij aan de opwarming van de aarde.

Reizen is het nieuwe roken

In de Koppelkerk zijn onder andere te gast: Manuel Hezeman, directeur van Achterhoek Toerisme, Posbankdeskundige Els van Hout en Dirk Willink van Steengroeve Theater Winterswijk. De Tegenlicht-documentaire die centraal staat is Reizen is het nieuwe roken.



Aanvang 20.00 uur, docu om 19.00 uur. Toegang is gratis.