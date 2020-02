Koude wind omarmt Doetinchemse optocht

DOETINCHEM – Zowel van de mensen langs de kant als van de deelnemers aan de Doetinchemse carnavalsoptocht zelf werd zaterdag verlangd dat ze zich wapenden tegen de flinke kou. Verantwoordelijk daarvoor was een straffe wind, die vanaf de kant van de IJssel door de straten waaide en daar alles wat maar enigszins los zat in beweging bracht.

Die zorgde er ook voor dat nogal wat mensen achter het glas van woning of appartement naar de voorbijtrekkende stoet trok. En daar was ook het dreunen uit de grote luidsprekers van veel carnavalswagens vaak goed te horen, want een carnavalsstoet is ook een lawaaioptocht, waarin het in het Doetinchemse geval zoeken is naar het min of meer traditionele carnavalsgeluid.

Geen paard in de gang

,,Je hoort niet zo snel iets over een paard in de gang”, beaamt Patrick Berendsen, betrokken bij de organisatie van de Leutekumse optocht. ,,Het gaat meer richting house-achtige en skihut-muziek. Zo ontwikkelt het carnaval zich hier, die lokale of regionale muziek zoals in het Limburgse carnavals heb je hier niet.”

De carnavalswagens waren gewezen op het maximum aan lawaai van 85 decibel. ,,Controleren is bijna niet te doen”, weet Berendsen. ,,Het gaat om het geluid op de gevel. We kunnen waarschuwen als het te hard gaat. Maar dit keer zijn er geen waarschuwingen uitgedeeld.”

Met acht man controleren

Waar vooraf ook duidelijk voor was gewaarschuwd, was het alcoholgebruik in de stoet. Berendsen: ,,We hebben met acht man gecontroleerd, ook met blaastesten. We hebben met handhavers, de politie en jeugdzorg door het centrum gelopen om vooral op jongeren te letten.”

De opzet was om jongeren die duidelijk te veel hadden gedronken mee te nemen en dan de ouders te bellen. ,,Dat is in één keer gebeurd”, meldde Berendsen zaterdag aan het eind van de middag. De aandacht richtte zich ook op de wagens: ,,We hebben alle bestuurders van de wagens vooraf laten blazen, maar dat ging ook goed.”

Signaal is opgepikt

,,Het signaal dat we voor het carnaval hebben afgegeven is wel opgepikt”, zegt Berendsen. ,,Daar hebben we vooraf ook wel commentaar op gehad, dat het een razzia zou zijn, dat we toch niet iedereen konden controleren. Maar als je het uitlegt is het eigenlijk heel simpel. Als jij als ouder te horen krijgt dat je kind dronken in het centrum loopt vind je het ook wel prettig dat je wordt gewaarschuwd.”

Leutekum was ook vooraf gewaarschuwd voor het weer: ,,Dat hebben we vanaf drie dagen van tevoren gedaan. We wisten dat het niet bij een briesje zou blijven. We hadden daardoor een redelijk beeld en hebben alle deelnemers geïnformeerd, zodat ze zelf ook konden stilstaan bij de wagen die ze hadden gebouwd. Bij de start hebben we niemand hoeven te weigeren.”

Op naar Azewijn!

Een enkele wagen uit de Doetinchemse optocht, zoals de Bössels uit Braamt, reed (tegen de wind in) de tien kilometer naar Azewijn, om daar enigszins verlaat ook met de optocht mee te doen. Daar bleek de wind in het open landschap nog iets straffer dan in de Leutekumse binnenstad, maar dat deerde de deelnemers in het dorp niet. Ook daar was een enkele wagen met een verwijzing naar de stikstofcrisis te zien. Maar meer nog naar drank (kruidenbitter en bier) en uiteraard ook voorzien van denderende muziek.