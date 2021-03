KPN beveiligt bouwplek omstreden 5G-mast Needse Berg met camera en hekken

Op zoek naar geld om de Almense mummies onder de dorpskerk te behouden

1 maart De lichamen van Achterhoekse adelijke mensen uit de 18e en 19e eeuw liggen zoals zij wensten voor eeuwig in de crypte van de dorpskerk in Almen. Gemummificeerd, zodat zij op de dag des oordeels in de best mogelijke staat kunnen opstaan. Alleen dreigen de lichamen op termijn te gaan ontbinden vanwege opgehoopt vuil. Een groepje Almenaren zamelt geld in om de in Nederland unieke crypte te bewaren.