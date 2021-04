KPN-klanten in Lochuizen en Noordijk krijgen betere verbinding: omstreden KPN-mast op Needse Berg geplaatst

Door Baakse Beek ondieper te maken moet natuurge­bied De Meene bij Ruurlo natter blijven

7 april RUURLO - Waterschap Rijn en IJssel en Staatsbosbeheer willen samen proberen de verdroging in De Meene terug te dringen. In het gebied dat onderdeel is van de Boswachterij Ruurlo ten westen van kasteel Huize Ruurlo (Museum MORE) wordt de (voorjaars)grondwaterstand structureel verhoogd door de Baakse Beek minder diep te maken. Zodoende zal die beek minder water uit het gebied afvoeren.