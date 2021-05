KPN-mast Geesteren staat midden in kwetsbaar gebied: ‘Wat is Gelders Natuur Netwerk dan nog waard?’

GEESTEREN - Wat is het Gelders Natuur Netwerk nog waard? Dat vraagt PvdA-raadslid Hans Pelle zich af. Want na de illegale kap op de Sprakelberg blijkt nu ook dat de nieuwe KPN-mast midden in dit beschermd natuurgebied in Geesteren is geplaatst.