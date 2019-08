KPN zet plan voor plaatsing mast op Needse Berg door

CorsoClub Meddo wint al vier jaar Winters­wijks corso: ‘Ontwerp voorop, eerste prijs is bonus’

8:40 MEDDO - CorsoClub Meddo heeft al vier jaar achter elkaar de eerste prijs gewonnen in het Winterswijkse bloemencorso. Ook dit jaar hoopt de groep met een oosterse apentempel in de jungle weer hoge ogen te gooien. ,,Maar we ontwerpen niet met een eerste prijs als doel.”