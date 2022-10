Kraamhouders verdwenen in coronatijd, markt Winterswijk zoekt naar opvulling open plekken

Zutphen moet flink betalen voor nieuwe lampjes in beroemde tunnel: ‘Verlichten kost geld’

Filmopnames, commercials en fotoshoots. De Marstunnel in Zutphen is geregeld het decor erin. Enkele jaren geleden was de befaamde tunnel zelfs onderdeel van een wereldwijde campagne van Apple. Zo’n opvallende tunnel kost wel wat, blijkt nu de lampjes zeven jaar na de aanleg vervangen moeten worden. Kosten? 900.000 euro.

26 oktober