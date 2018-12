Kraanschip onderweg naar vastgelopen vrachtschip in IJssel bij Brummen

Vanaf 8.00 uur vanochtend proberen sleep- en duwboten het vrachtschip IJsselstroom ter hoogte van Brummen in de IJssel los te krijgen. Zonder succes, laat Jan Witjes namens Daanen Shipping weten. Daanen Shipping is tevergeefs met boten in de weer om het schip van de kade af te krijgen.

Stuw

Doordat het schip IJsselstroom over dwars in de IJssel ligt, heeft het schip de werking van een stuw. Aan de kant van Zutphen is het water beduidend lager, waardoor het lastiger is om het schip los te krijgen. Baggerwerkzaamheden moeten ervoor zorgen dat het water van de IJssel weer langs het schip kan stromen, waardoor er meer ruimte ontstaat om IJsselstroom te draaien.