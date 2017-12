Krachtplekken uit prehistorie zorgen voor innerlijke rust

Krachtplekken in Liemers en Achterhoek

1. De Nederlands hervormde kerk in Almen. Het leycentrum bevindt zich in de grafkelder waar gemummificeerde lijken liggen.

2. De Witte Wievenkuil in Barchem.

3. Onze Lieve Vrouwekerk in Didam (foto). De toren staat precies op het leycentrum.

4. De Liboriuskerk in Dinxperlo.

5. Het koor van de Martinikerk in Doesburg.

6. De Catharinakerk in Doetinchem, de krachtplek ligt net naast de huidige toren, op de plek van de oude toren.

7. Het koor van de Maartenskerk in Gendringen.

8. De toren van de Calixtuskerk in Groenlo.

9. Het koor van de Hervormde kerk in Hoog-Keppel.

10. Het koor van de Johanneskerk in Lichtenvoorde.

11. De Kroezeboom in Ruurlo. Geen kerk maar wel een eeuwenoude ontmoetingsplek. Als hier vroeger een begrafenisstoet langskwam, werd de klok geluid.

12. De toren van de Antoniuskerk in Vorden.

13. De Zunnebelt aan de Wildenborchseweg tussen Lochem en Vorden vormt een hoefijzer samen met de Kaleberg in Barchem, de Paasberg in Lochem, de Helderboom in Linde en de Oldengod ten noorden van Ruurlo.

14. Het koor in de Jacobskerk in Winterswijk.

15. Het koor van de Walburgiskerk in Zutphen.