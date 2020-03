Kramen op markt Winterswijk verder uit elkaar; maximaal 100 personen bij Obelink

Dit is een aanvullende maatregel die de gemeente Winterswijk per direct heeft ingevoerd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. Op Facebook is een stroom aan negatieve reacties op gang gekomen.

Parkeerplaats Obelink deels afgezet

,,Het zijn pijnlijke maatregelen, ik realiseer me dat heel erg goed. Maar we moeten in deze situatie, onder deze omstandigheden, soms moeilijke keuzes maken”, zegt burgemeester Joris Bengevoord. ,,We zullen alles op alles zetten om deze coronacrisis het hoofd te bieden. Ik reken op de steun van alle burgers en ondernemers in onze gemeente.”