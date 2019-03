Kramp opent vestiging in Utrecht omdat personeel niet naar de Achterhoek wil komen

De vestiging begon 2 januari en inmiddels werken er 35 mensen. ,,Er wordt software ontwikkeld", zegt Peet. ,,Dat hadden we het liefst in Varsseveld gedaan. Maar het lukt niet om deze werknemers hier naartoe te krijgen. Vooral omdat we ze hier niet kunnen huisvesten. Er is geen geschikte woonruimte voor jongeren.” Wat ook een rol speelt is dat jongeren 's avonds vertier willen hebben, en dat dat vertier er niet overal is in de Achterhoek. Ook laten de verbindingen - per spoor of snelweg - om in Varsseveld te komen, te wensen over.