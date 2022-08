‘Kranigen rijksambtenaren’ dreven de koeien bijeen en arresteerden de smokkelaar

In juni hielden de zogeheten kommiezen in Netterden eerst twee militaire wielrijders aan die als voorlopers van een bende smokkelaars dienst deden. ‘Deze heeren werden eventjes vastgehouden, waarna een 15-tal smokkelaars en een 26 stuks rundvee verschenen. Door onzen kranigen rijksambtenaren werden de koeien in een weide bijeen gedreven en één der smokkelaars werd gearresteerd. De anderen gingen aan den haal, doch zijn gedeeltelijk bekend.’



Een zekere S. uit het Ambt-Doetinchem zal zijn eerste (en laatste) smokkeltocht niet licht vergeten. Hij had gehoord dat het smokkelen lucratief was en wilde zelf wel eens een poging wagen. Vrienden boden hem hulp aan. Maar die bakten hem een poets. Zij zorgden voor een grote doos ‘smokkelwaar’ en een aantal nepkommiezen, gewapend met een pistool met knalkurk, dat vroeger werd gebruikt om honden af te schrikken.



‘Bij de Bielheimerbeek kwam een kommies tevoorschijn die een schot loste, onmiddellijk gevolgd door een plons in het water. De leerling-smokkelaar dacht dat zijn makker de beek doorwaadde. En sprong in de beek en moest tot bijna aan de schouders door het water om de overzijde te bereiken. Doch o schrik, ook hier wachtte hem een kommies, die eveneens een schot loste. De doos met dennennaalden, welke als smokkelwaar had dienst gedaan, in handen van de kommiezen achterlatend, keerde de leerling-smokkelaar nu spoedig naar huis terug. Zijn ijver voor den smokkelhandel zal nu wel in letterlijken en figuurlijken zin bekoeld zijn.’