Krijgen Noordijk, Rekken en Rietmolen ook glasvezel? ‘Het komt goed!’

Inwoners van Noordijk, Rekken en Rietmolen kunnen zich nog tot 23 september aanmelden voor een glasvezelaansluiting. Alleen als minimaal 35 procent van de huishoudens zich opgeeft, krijgen deze Berkellandse kernen ook daadwerkelijk glasvezel.

‘100 procent vertrouwen’

Zover is het nog niet, blijkt uit de jongste cijfers van Glasvezel Buitenaf. Noordijk is op dit moment koploper met 24 procent, Rekken zit op 12 procent en Rietmolen op 11 procent. „Maar ik heb er honderd procent vertrouwen in dat het helemaal goedkomt”, zegt woordvoerster Teresa Moriana van Glasvezel Buitenaf. „Onze ervaring leert dat het vooral in de laatste week en in het laatste weekeinde alsnog storm loopt. Belangen-organisaties komen dan ook in actie, omdat ze het belangrijk vinden dat hun dorp glasvezel krijgt.”

Kans laten lopen

Toch is het wel eens voorgekomen dat er een kern is overgeslagen omdat het benodigde percentage niet is gehaald. „En dat zou jammer zijn. Want een dorp laat dan wel de kans op supersnel internet lopen. Bovendien is de aanleg gratis. Het enige wat de inwoners moeten doen is een glasvezelabonnement voor een jaar afsluiten bij één van de vier dienstaanbieders: Caiway, Online, Delta of Helden van Nu.”

Moeilijker