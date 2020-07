Krijgt aanhangeractivist Kees Faasse geen hand? Dan praat hij niet met je

Misschien wel bij wijze van test komt Kees Faasse (77) op me af om een hand te geven. Ik deins terug en zeg dat ik in tijden van corona geen handen schud. ,,Als we elkaar niet normaal begroeten”, zegt de Doetinchemmer, ,,kunnen we beter ook niet met elkaar praten.”



Ik had een afspraak met Faasse gemaakt omdat hij in Doetinchem, maar ook op andere plekken in het land, opzien baart als aanhangeractivist. Op de aanhanger staat een stellage met daarop teksten als ‘Corona angst machtsmisbruik en vrijheidsberoving’ en eerder al ‘Vaccins verzieken de volksgezondheid’.

In Doetinchem staat de protestkar vaak op de parkeerplaats bij het begin van de Oostelijke Randweg. De aanhanger is ook in Nunspeet en op andere plekken in het land gesignaleerd. ,,Soms ben ik op tournee. Maar nu staat hij bij mij achter het huis.”

In eerste instantie wil Faasse - een vriendelijke man - niet meewerken aan een interview in de krant. Hij zegt slechte ervaringen te hebben met de media (er zijn verhalen over hem te vinden in Het Parool, de Volkskrant en Stentor) die bovendien, volgens hem, slecht informeren over corona. Later stemt hij toch in met een gesprek. Maar als er niet ‘normaal’ handen kunnen worden geschud ziet hij er alsnog vanaf.