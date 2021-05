Krimp op Doetinchemse basisscholen minder dan gedacht

,,Heel lang zijn we in de gemeente Doetinchem uitgegaan van een daling van het aantal basisschoolleerlingen van 10 procent", zegt wethouder Maureen Sluiter. ,,Uit onderzoek blijkt dat het aantal leerlingen inderdaad krimpt, maar minder dan we lang hebben gedacht.” Het gaat om 4,6 procent tussen 2020 en 2027. In totaal volgen 4780 kinderen regulier basisonderwijs in Doetinchem.