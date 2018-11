Krimpende kerk: minder mensen, minder geld en minder gebouwen

In de katholieke Caeciliakerk in Neede is in 2017 geen enkel kind gedoopt. De laatste jaren doen er niet meer dan tien kinderen mee aan de eerste communie. Aan het vormsel werd vorig jaar door één jongere meegedaan. Het laatste huwelijk dat in de kerk werd gesloten was in 2012. Ook het aantal uitvaarten vanuit deze Neede katholieke kerk loopt terug: in 2011 waren dat er veertien, vorig jaar negen keer.