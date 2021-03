Kringloop gaat weer dicht als ook de politie in de winkel staat: ‘Ik wilde een statement maken en dat is gelukt’

Eigenaar Melvin Drenthen bevond zich op dat moment in zijn filiaal in Glanerburg, waar even later ook de handhavers op de stoep stonden. Hier mocht de winkel iets langer open blijven en moesten de klanten om 13.00 uur het pand hebben verlaten. Drenthen zelf reageert tamelijk laconiek, hij had eigenlijk niet anders verwacht. „We zijn om 09.00 uur opengegaan en hadden direct veel aanloop. Maar we hebben er steeds voor gezorgd dat niet meer dan vijftien klanten in de winkel waren”, vertelt hij.