Kringloopbedrijf Bohero in Borculo week op slot wegens coronabesmetting

Zowel de kringloopwinkel als het brengpunt voor materialen en afval blijven de rest van de week gesloten, meldt Allard Podde. „Onze medewerkers behoren voor een groot deel tot risicogroepen én we krijgen kwetsbare mensen als klant over de vloer. Het had erger kunnen zijn, als de positief geteste medewerkster in de winkel had gestaan. Dan zou ze door contact met klanten het coronavirus hebben kunnen verspreiden. Dat is niet aan de orde. Maar omdat je bij ons wel van één kantine en andere voorzieningen gebruik maakt, willen we geen risico lopen en nemen we deze maatregel.”