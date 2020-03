Kringloopbedrijf Bohero tot 6 april dicht

Projecten

Podde beseft dat de maatregel forse consequenties heeft. „De impact is flink, dat is duidelijk. Maar daarin zijn wij dan ook niet uniek, natuurlijk. Dat wij sluiten, betekent onder meer ook dat mensen hun spullen niet bij ons kwijt kunnen. Dus qua recycling en hergebruik van materiaal. Tegelijk hebben wij ook te maken met onze buitenlandse projecten die doorgaan. We laden nu nog een vracht voor het project in Moldavië. Ik heb de chauffeur gevraagd of hij nog terug weet te komen, zijn land in. Hij dacht van wel… Dat alleen is nog wel een dingetje, want een land als Oekraïne waar hij normaalgesproken via Polen doorheen komt, is de grenzen aan het sluiten in het kader van de anti-coronavirusmaatregelen.”