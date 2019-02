Kringloopkunst in Eibergen: wat betekent Heimat voor mij?

VideoNEEDE/EIBERGEN - Wat betekent het woord Heimat voor mij? Duitse en Nederlandse scholieren laten dat zien in kunstwerken, die ze in de afgelopen maanden hebben gemaakt van kringloopspullen. Het levert een bijzondere tentoonstelling op.

Ze zijn er druk mee geweest. De 22 Nederlandse leerlingen van Het Assink lyceum in Neede en de 17 Duitse leerlingen van de Kreuzschule uit het Duitse Heek. Ze maakten de afgelopen maanden kunstwerken van spullen die ze aan de andere kant van de grens kochten in een kringloopwinkel. Het resultaat van de creatieve talenten is de komende drie weken te bewonderen in de bibliotheek in Eibergen.

'Zoek iets uit in de kringloopwinkel wat je aan je thuisland doet denken en maak er een persoonlijk kunstwerk van'. Die opdracht kregen zowel de Nederlandse als Duitse leerlingen van beide scholen. Ook enkele vluchtelingen doen mee aan het Heimat kunstproject van de Euregio. Op 16 november waren de Duitsers te gast op Het Assink lyceum in Neede en bezochten ze Recycling Menkehorst in Neede op jacht naar de Deutsche Heimat. Een week later waren de Nederlanders te vinden bij een kringloopwinkel in Gronau om spullen te kopen, die aan thuis doen denken.

Job Lugtigheid (15) uit Eibergen koos in Duitsland een vierkante kruk, met een rode bekleding. De 4 vmbo-t-leerling van Het Assink wist al precies wat hij met de kruk zou gaan doen. "Mijn hobby is fotografie. Ik fotografeer vaak mensen op een krukje." Toch koos Job voor heel iets anders. Zijn kruk staat voor een enorme foto, waarop zowel hij als de kruk boven een bospad zweven. "Mooi", vindt kunstenaar Rob Chevallier, die samen met zijn Duitse collega-kunstenares Ines Ambaum de leerlingen begeleidt.

"Veel scholieren kiezen voor hun hobby als Heimat", vertelt Ambaum. "Mooi om te zien, dat dit hun thuis is op weg naar hun ontwikkeling als volwassenen. En dat ze die keuze durven maken en niet standaard voor hun eigen huis kiezen." Toch hadden de vmbo-leerlingen in Neede wel moeite met het bedenken van het kunstwerk. "Ze hadden iets gekocht, maar dan? Ja, dat vonden veel scholieren lastig. Maar het zijn uiteindelijk mooie kunstwerken geworden."

Rob wijst naar de creatie van Rick Hesselink. De Assink-leerling kocht schaatsen in Duitsland. Hij maakte er een foto bij, waarop hij met schaatsen aan in een droge Nederlandse sloot staat. "De droogte van de zomer, het gebrek aan vrieskou en het tekort aan water. Deze foto symboliseert eigenlijk de teloorgang van Nederland. Hij kijkt er nog zielig bij ook."

De Nederlandse leerlingen werkten veel met fotografie om een kunstwerk te maken. "Ik snap dat ook wel. Want een foto kan iedereen maken met je mobieltje. Dan ben je snel klaar. Aan de andere kant van de grens werd meer met schilder- en andere kunstvormen gewerkt."

Ines laat een soort kroonluchter zien met twee kaarslampen, die zijn beschilderd in de kleuren van de Nederlandse en Duitse vlag. Er hangen kristallen aan, waarop de Duitse scholiere heel fijn allerlei taferelen heeft geschilderd. Van zonsondergangen tot de dieren thuis op de boerderij, van muziek tot de zee. De lamp doet het nog ook en krijgt straks een plekje op haar slaapkamer."

Dat geldt ook voor de lamp die door een andere Duitse scholiere werd omgebouwd tot een eerbetoon aan SC Rot Weiss Nienburg. Geheel in de rood-witte kleuren van de voetbalclub, waar de maakster van het kunstwerk zelf ook fanatiek voetbalt. "De voetbalclub als Heimat", vat Rob het samen.

Een Zuckerhäuschen, oftewel een kersthuisje koos Manon Geesink (15) uit Rekken uit als Heimat-object. "Ik ben pas verhuisd", legde ze in november uit. "Van Haaksbergen naar Rekken. Vandaar dat ik een huisje heb uitgekozen." Ze heeft het kersthuisje ingebouwd in een maquette van haar eigen huis. Door de ramen kun je het in Duitsland gekochte huisje zien. "Er komt nog een lampje in, zodat het kijkdoos-idee nog versterkt wordt", legt Rob uit.

Vanmiddag wordt het grensoverschrijdende kunstproject van de Euregio officieel geopend in het bijzijn van de kunstenaars en de leerlingen. De expositie in de bibliotheek van Eibergen is tot 8 maart te bewonderen. Daarna volgt een expositie in Duitsland.

