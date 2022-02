Kringloopwinkel Guus protesteert bij gemeentehuis: ‘Alleen hier kan ik mijn spullen nog verkopen’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Aantal nieuwe coronage­val­len daalt: slechts vier donkerrode gemeenten in regio

Het aantal nieuwe coronagevallen begint langzaam wat te dalen. Dat is het landelijke beeld en dat zien we ook terug in Oost-Nederland. De coronakaart met het aantal besmettingen per 100.000 inwoners kleurde nog niet zo lang geleden volledig donkerrood, maar vandaag is dat nog 'slechts’ het geval in vier gemeenten.

14 februari