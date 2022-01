Kringloopwinkel Ruurlo opende ondanks maatregelen tóch de deuren: ‘Welkom in onze essentiële winkel’

Opruimen van bommen uit Tweede Wereldoor­log in gemeente Aalten kost vermogen

DINXPERLO - Het opruimen van bommen en granaten uit de Tweede Wereldoorlog kost een vermogen. In de gemeente Aalten is vorig jaar bijna 110.000 euro geïnvesteerd in het opruimen, met name in het dorp Dinxperlo. Een groot deel van deze kosten kan gedeclareerd worden bij het Rijk.

