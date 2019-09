Kritiek op benoeming Berkellandse CDA-wethouder Van Haaren in Achterhoek Board

BORCULO - ,,De lokale partijen, eigenlijk de grootste partij in de Achterhoek, worden genegeerd in de Achterhoek Board.” Dat zegt Alex Walter, fractievoorzitter van GemeenteBelangen Aalten.

Walter doet die uitspraak naar aanleiding van de benoeming van Marijke van Haaren, CDA-wethouder van Berkelland, in de Achterhoek Board. Walter is niet de enige vertegenwoordiger van een lokale partij die moppert over de benoeming ,,Een derde van de kiezers, die gestemd hebben op een lokale partij in de Achterhoek, worden door deze benoeming geminacht’’, zegt Han Pelgrom, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Bronckhorst.

Erik Schieven, fractievoorzitter van Lokaal Belang in Oude IJsselstreek, is ook niet blij. In Oude IJsselstreek is Lokaal Belang de grootste partij. Ook in de andere gemeenten hebben lokale partijen een flinke vinger in de pap. Daarom schoof Schieven, gesteund door andere lokale partijen, Lokaal Belangwethouder Bert Kuster naar voren als kandidaat om zitting te nemen in de Achterhoek Board.

De Board stelde echter voor om Van Haaren te benoemen. De voorkeur gaat uit naar een vrouw, laat de Board weten. Bovendien wordt liefst gekozen voor een kandidaat uit de Oost-Achterhoek.

,,De keuze verbaast me'', zegt Pelgrom. ,,De lokale partijen en de linkse partijen worden genegeerd. Alle posten werden en worden ingenomen door CDA en VVD.''

De Achterhoek Raad en Board hebben als doel de slagkracht van de zeven gemeenten te vergroten. Ze bestaan precies een jaar. De Board bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en onder meer het onderwijs. De Board wordt gecontroleerd door een raad, bestaande uit vijftig vertegenwoordigers: elke partij die zit in een van de zeven gemeenteraden levert een vertegenwoordiger.

De Achterhoek Board bestaat uit elf mensen, voorgezeten door Mark Boumans (VVD), burgemeester van Doetinchem. Daarnaast zitten namens de gemeenten de wethouders Ted Kok (CDA) uit Aalten en Willem Buunk (VVD) van Bronckhorst in de Board. De derde vertegenwoordiger was Patricia Hoytink (CDA), wethouder van Berkelland. Zij is recent burgemeester van Overbetuwe geworden. Niet alle lokale partijen zijn het eens met Walter, Pelgrom en Lieven. ,,Als je iets wilt bereiken in de regio, moet je buiten de lijntjes van je eigen gemeente en partij denken", zegt Ruth van der Meulen van Winterwijks Belang.