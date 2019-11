Kritiek op bezuinigingsvragen enquête ‘Berkelland in Balans’

Berkelland moet structureel 3,5 miljoen euro bezuinigen. Om onder inwoners bezuinigingsideeën te verzamelen en beter te kunnen inschatten voor welke ingrepen meer of minder draagvlak is, is een enquête opgezet. Dat is gebeurd door onderzoeksbureau Moventum uit Zutphen, over door de gemeente aangeleverde onderwerpen. 'Berkelland in Balans', afgekort BiB, heet de operatie om de gemeente financieel gezonder te maken. Voor het proces daartoe wordt 25.000 euro uitgetrokken.