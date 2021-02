Kritiek op nieuwe taxidienst van de provincie: ‘Iemand in een rolstoel begeleiden wordt zo wel heel lastig’

Stel, je woont in Eibergen en wilt met je bejaarde moeder naar familie in Borculo. Nu is dat geen probleem: je moeder zit in een rolstoel en heeft een WMO-pas van de gemeente. Daarmee reist ze tegen een gereduceerd tarief met de Achterhoekse vervoerder ZOOV Op Maat. Zelf heb je geen WMO-pas, maar dat is geen probleem: je bent bij ZOOV welkom als reguliere reiziger en betaalt voor de rit het standaardtarief.