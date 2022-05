Kritiek op sporthalbesluit Ruurlo: keuze voor De Meene opnieuw betwist

Maar kritiek op de keuze zwelt ook aan. Tegenstanders willen de politiek benaderen om de raad de situatie te laten bijsturen. Wethouder Anjo Bosman kreeg in februari van dit jaar vernietigende kritiek op haar keuze voor De Meene als locatie voor de nieuwe sporthal van Ruurlo. Drie maanden later deed wethouder Gerda ter Denge het over, andermaal met De Meene als favoriete plek. Bas Bernauer van Stichting Zwembad Ruurlo: „We zijn verheugd dat De Meene voor de tweede keer op rij als beste locatie gekozen is. Ook het personeel en onze vrijwilligers zijn blij na zolang in spanning te hebben gezeten.”