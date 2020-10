Kritiek vanuit Duitsland: ‘Verschil in regels maakt grensoverschrijdende corona-aanpak erg moeilijk’

Dit crisisteam ziet dat de verspreiding van het coronavirus in Borken, dat grotendeels grenst aan de Achterhoek, onder meer wordt veroorzaakt door Nederlanders die Duitsland in reizen. ‘In het bijzonder vanwege grensoverschrijdende familierelaties’, schrijft de leiding van het grensdistrict in een bericht over een crisisoverleg van het coronateam.



In Kreis Borken leeft de vrees dat Nederlanders het coronavirus mee de grens over nemen bij hun bezoek aan Duitsland. Zo is in de Achterhoek de infectiegraad momenteel ongeveer drie keer zo hoog als in het district Borken. En ondanks verzoeken en oproepen niet de grens over te gaan, gebeurt dit nog altijd, zo werd vorige week al geconstateerd; Nederlanders gaan nog altijd graag een hapje eten in restaurants in Duitsland. ‘Doe dit niet’, is de gezamenlijke oproep van de veiligheidsregio’s Noord- en Oost-Gelderland (Achterhoek) en Gelderland-Midden (Arnhem en omgeving, waaronder de Liemers).