Kroegbaas Gerrit na pijnlijke val bestolen van racefiets: ‘Ontzettend boos, wie doet dit nou?’

Starters in Vragender wanhopig: ‘Tot mijn 40ste bij m’n ouders wonen, is geen optie’

7:03 VRAGENDER - Dat de in Vragender beoogde bouwgrond nu niet te koop komt, is een enorme domper voor starters in het dorp. ,,We worden hier gewoon wanhopig van”, zegt Ruben Klein Gebbinck.