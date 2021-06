Kroegen vrijdagavond én nacht weer ouderwets open in Doetinchem en Winterswijk

1 juli dag van vaatchirur­gie: samenwer­king SKB en MST én opening vaatpoli Slingeland in Groenlo

24 juni WINTERSWIJK/GROENLO - Wie wat mankeert op het gebied van bloedvaten en doorbloeding, zit eerste rang in de Achterhoek. Op 1 juli opent de nieuwe Vaatpoli van Slingeland Ziekenhuis in Den Papendiek in Groenlo. Dezelfde dag krijgt in Winterswijk ook de samenwerking vorm tussen de vaatchirurgen van Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en Medisch Spectrum Twente (MST).