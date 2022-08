Kroonluchters van leverworst, gogodanseressen en heavy metal trekzakken: dit wordt de Foëfeltent op Huntenpop

Pontbaas Dirk (70) vreest voor toekomst van zijn Bronk­horster­veer: ‘Ik moet blijven varen tot de pont verkocht is’

Dirk Wijers is 70 jaar en vreest voor de toekomst van zijn Bronkhorsterveer. ,,Ik blijf varen tot mijn pont verkocht is, dat moet wel. Maar de kans is wel zéér klein dat ik de pont snel kan verkopen.”

29 juli