Kruidengeneeskundige Marianne Holtslag uit Neede: ‘Ik ben voor wildplukken, maar let op waar je dat doet’

Kruiden kweken in de tuin of op het balkon, een supermarkt die kinderen stimuleert kruiden te kweken, wildplukken; gezond eten en gezond leven, het houdt steeds meer mensen bezig. Volgens Marianne Holtslag kan het gebruik van kruiden een middel zijn om de gezondheid op peil te houden of te verbeteren.„Dat is eigenlijk wat ik mis in de coronadiscussie. De oplossing wordt gezocht in vaccineren, anderhalve meter afstand, mondkapjes, maar het gaat ook over gezondheid, wat kun je doen om minder vatbaar te zijn.”