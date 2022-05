Kruidig, fruitig of moutig? Zó smaken de (blond)bieren in de Achterhoek en Liemers

Villa Mondriaan heeft 'helaas’ geen geld voor aankoop van Piet Mondriaans schilderij ‘Wevershuis’

WINTERSWIJK - Het schilderij ‘Wevershuis’ van Piet Mondriaan dat volgende week geveild wordt bij Sotheby’s in New York zou perfect in de collectie passen van Villa Mondriaan. Maar helaas, het Winterswijkse museum heeft er geen geld voor.

11 mei