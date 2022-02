Kruisbergseweg Doetinchem: geen 30 kilometer, mogelijk wel oversteek nu Wilhelminaschool er tijdelijk komt

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Urk telt relatief minste coronage­val­len van Nederland, besmettin­gen in de regio blijven dalen

Urk heeft met 19 coronabesmettingen per 100.000 inwoners in relatieve zin het minst aantal nieuwe coronagevallen van heel Nederland. Ook in de rest van Oost-Nederland dalen de coronacijfers voor de tweede dag op rij.

27 februari