Kruisgang en passie in openluchttheater Eibergen

Vanaf de katholieke Mattheüskerk ging een stoet vergezeld door trommelaars naar het openluchttheater in Eibergen. Daar waren de bomen, tribunes en het kruis in een paarse gloed gehuld. De uitvoering van de Achterhoekse passie in het openluchttheater van Eibergen was een primeur.

„Omdat De Passie voor heel de regio wordt opgevoerd, moeten we rouleren tussen de verschillende plaatsen en kerken binnen de parochie. Na drie succesvolle edities in Rietmolen kwam Eibergen in beeld”, aldus Herald Orriëns, die Jezus speelde. Donderdagavond om 20 uur is de uitvoering van De Passie te zien in de Onze Lieve Vrouwe Ten Hemelopnemingkerk in Beltrum . En vrijdag zijn er twee uitvoeringen om 15 en 19 uur in de katholieke kerk in Vorden.