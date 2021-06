Kruising N768-N315 bij ‘Danspaleis’ wordt omgevormd tot een rotonde

De N315 zoals die nu al een paar maanden dicht zit tussen de nieuwe N18 en Neede, zal nog eens moeten worden afgesloten. Maar nu een halve kilometer verderop, waar de weg uitkomt op de N768.

N768? Niemand die je in de buurt de weg naar die weg kan wijzen. Het blijkt een nieuw wegnummer te zijn voor wat iedereen nog ‘de oude N18' noemt: het stuk vroegere N18 tussen Haaksbergen en de grens met Gelderland. Overijssel is er vanaf 2022 wegbeheerder van, als de vroegere N18 ‘rijksweg-af’ is. Op zijn vroegst eind 2022 gaat de provincie de kruising N768 met de N315 opbreken om 'm om te vormen tot een rotonde. Nu nog wordt het verkeer er geregeld met verkeerslichten. Maar de huidige installatie heeft zijn langste tijd gehad, en de provincie kiest voor een verkeersplein.

Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoeksbureau RAAP heeft de omgeving bestudeerd om kwetsbare plekken aan te wijzen die moeten worden behouden. Bij de brug over de Buurserbeek heb je in het bosgebied van Het Lankheet restanten van het vroegere haventje van Haaksbergen. RAAP geeft aan dat veel plekken al flink zijn afgevlakt. In de zuidhoek van de kruising Eibergsestraat-Assinkweg moet op archeologische waarden worden gelet die behouden dienen te worden.

Donderdag 24 juni presenteert de provincie de plannen digitaal. Aanmelden kan tot en met 21 juni per e-mail aan n315n768@overijssel.nl. De plannen voor de herinrichting van het kruispunt liggen van 14 juni tot en met 26 juli ter inzage in het provinciehuis in Zwolle en het gemeentehuis in Haaksbergen.