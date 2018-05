Kruising Nettelhorsterweg Lochem snel veiliger

9 motoren en 25 helmen gestolen bij dealer in Lochem

8:33 Negen motoren en zo'n 25 helmen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag gestolen bij een dealer in Lochem. Op Facebook doet de dealer een oproep: hij verzamelt tips over de diefstal. Die oproep is inmiddels meer dan 3.500 keer gedeeld.