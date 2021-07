Kun je jezelf in het leven als het ware mislopen?

Als zusje van m’n overleden broer heb ik mezelf vaak een soortgelijke vraag gesteld. Kan ik het leven mislopen? Hoe zorg ik dat ik leef? Volop leef. Want, ik leefde tenslotte niet alleen voor mezelf. Ik had niet alleen het geluk te leven, ik had de verantwoordelijkheid er iets van te maken uit respect voor m’n broer.



Het was mij om de een of andere ondenkbare reden gegeven. Iets waar ik me niet altijd bij neer kon leggen. Waarom ik wel? Was ik wel zo’n toevoeging?



Deze vragen hebben me onbewust veel beziggehouden. Het voelde soms alsof ik haast had. Haast om te doen wat ik kon in de tijd die me gegeven was. Om te bewijzen dat ik hier mocht zijn. En terwijl ik zo druk was met leven voor twee, voelde het soms alsof dit leven eigenlijk niet van mij was. Alsof ik het had gestolen en ik m’n berouw wilde tonen voor de plek die ik had ingenomen. De plek die m’n broer absoluut beter had gestaan. Had ik hier wel moeten zijn?