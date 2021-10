Kunstenaar Sietse schetst altijd: ‘Ik kan er niks aan doen, ik kan niet stil zitten’

Leerlingen redden jubileren­de dansstudio: ‘Eeuwfeest hing aan een zijden draad’

10:00 GAANDEREN - Het scheelde maar een haar of Dansstudio Berentsen in Gaanderen had het 100-jarig bestaan deze zaterdag niet kunnen vieren. ,,We hebben overleefd omdat onze leerlingen tijdens de coronacrisis gewoon hun contributie zijn blijven betalen”, zegt eigenaar Hennie Berentsen.