Kunstenaar wint: een ‘echte Herman’ pikt de kenner er zo uit

De 69-jarige Van den Broek kreeg vorige maand in het Oostenrijkse Innsbruck de Artedition Compliment Award uitgereikt. Die prijs ontving hij voor zijn schilderij Colombia. Een vakjury roemde het krachtige kleurgebruik en het sterke lijnenspel in dit werk.

Voor de Achterhoekse kunstenaar is het internationale podium vrij nieuw. Hij verkocht zijn werk weliswaar over de hele wereld, maar deed dat altijd in eigen beheer en sloot zich nooit aan bij een galerie. Dat veranderde toen hij nu zo’n twee jaar terug in contact kwam met Galerie Art Innovation met vestigingen in Innsbruck en Berlijn.