Kunstenaarsechtpaar exposeert in Eibergen: ‘Dat we hier nu wonen, heeft veel invloed op ons werk gehad’

BORCULO/EIBERGEN

In de Achterhoekse kunstenaarskringen en ook daarbuiten kennen de meeste mensen Dolf en Louise Bierhuizen uit Borculo als kunstenaarsechtpaar. Hij is van het hout en zij van de keramiek en soms zijn ze allebei van beide een beetje.



Weinig mensen weten dat Dolf en Louise voordat ze naar het oosten van het land kwamen, een slagerij in Rotterdam runden. Hard werken, dat op een gegeven ogenblik te zwaar werd. De zaak werd verkocht en de verhuizing naar de Achterhoek geregeld. „Dat we hier nu wonen heeft veel invloed op ons werk gehad”, vertelt Louise. Dolf ging van steen naar hout en zij verruilde verf voor klei.

Liever boetseren

„In het verleden heb ik veel geschilderd, maar dat deden er veel en daar had ik eigenlijk genoeg van. Ik zag meer in boetseren. Ik kocht een boek en een beginsetje en ontdekte dat ik daarin veel meer mijn ei kwijt kon. Ik ben wel een cursus gaan volgen, want op een gegeven moment kom je vast te zitten. Dan denk je: hoe moet ik verder?”

Zo leerde ze van Jozef Kemperman, docent vormgeving bij cultuurbedrijf De Gruitpoort in Doetinchem onder meer de techniek voor ruimte en afmeting. Daardoor kon ze ook grotere beelden gaan maken, voor buiten. Recent begon ze met een cursus potten draaien „Dat is toch wel heel wat anders, keramisten hebben daar vaak een beetje moeite mee, omdat het andere, wat slappere klei is”, legt ze uit.

Niet meer schilderen

Haar inspiratie haalt ze uit wat ze om zich heen ziet. „Uit allerlei verschillende vormen. Ik zie iets onderweg, sla het op in mijn hoofd en dan geef ik er thuis een eigen draai aan. In het begin was dat niet makkelijk, maar nu zie ik zoveel. Dat allemaal maken red ik niet meer in dit leven”, zegt ze lachend. Laat staan dat er nog geschilderd wordt. „Ik raak geen penseel meer aan.”

Het zijn meestal abstracte voorwerpen die ze maakt, zo is momenteel te zien in de vitrines van dorpshuis De Huve in Eibergen. Kleine objecten, grotere vormen, op verschillende manier gebakken en geglazuurd. Hol van binnen, wat een risico met zich meebrengt tijdens het maken.

„Zeker als je een groot object maakt, dat kan sneller kapot als je bezig bent met uithollen. En dan moet je opnieuw beginnen.”

Haar werk en dat van echtgenoot Dolf is tot 25 maart tijdens de openingsuren in de Huve te zien.