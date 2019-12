Kunstenares Elly Overduin uit Rekken gebruikt bijna alle materialen

„Het is een heerlijke manier om het hoofd leeg te maken”, vindt de 70-jarige Rekkense. Heel haar leven was ze al bezig met, zoals ze het zelf noemt, knutselen, maar pas een jaar of tien geleden koos ze echt heel bewust voor de beeldende kunst. Ze werd aangestoken door een vriendin en begon te schilderen en keramiek te maken. Waarbij ze in de keramiek momenteel vooral voor de ronde vormen gaat en in haar schilderwerk op dit moment vogels en de zee haar inspireren.