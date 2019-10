Kunstenares Margreet Bosch uit Geesteren: ‘Je moet vlieguren maken om te leren’

Nou vooruit, ze heeft wel een keer een cursus gevolgd, maar dat was vooral om wat technieken onder de knie te krijgen. Voor de rest wil ze zich niet laten sturen door andermans ideeën. Ze is meer het type dat leert van iets veel doen. Daarom is ze tegenwoordig iedere dag in haar atelier te vinden. „Je moet vlieguren maken. Daardoor leer je ook veel, krijg je meer vaardigheden. Je werk wordt spontaner en je leert van je fouten. Dat je een schilderij niet moet dichtsmeren, niet te veel lagen. Het is de kunst om op tijd te stoppen en dat vind ik nog wel eens moeilijk.”