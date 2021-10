Kunstgras-ondernemer Vario Fields uit Lichtenvoorde overgenomen door bedrijf uit Twente

Jasper Eppingbroek, die Vario Fields in 2006 als 17-jarige oprichtte naast zijn opleiding op het Graafschap College in Doetinchem, laat weten blij te zijn met de overname. ,,Hierdoor is Vario in staat om verder door te groeien, de positie in de markt verder te versterken en breekt er een nieuwe kansrijke fase aan voor het fantastische team dat we samen hebben opgebouwd in de afgelopen jaren.”