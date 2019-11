Kunstwandelroute De Lebbenbrugge: een verbond tussen kunst en natuur

Ja, hij doet zelf ook mee. Wat hij gaat maken voor de Kunstwandelroute? „Ik heb nog geen idee”, bekent Dolf Bierhuizen, beeldend kunstenaar uit Borculo en penningmeester van de Berkellandse Kunstkring B-Art. „Je zoekt een plek uit en dan ontstaat er, als het goed is, een idee. Dat is de uitdaging”, zegt Bierhuizen. „Deze omgeving is een geweldige inspiratiebron. Het landschap is zo gevarieerd, met open heide, bos en water. We gaan met een pontje over, lopen over een boerenerf en langs een schaapskooi. En we hebben De Lebbenbrugge, het start- en eindpunt van de wandeling. Wat wil je nog meer?”