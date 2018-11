Kwartje per nacht extra voor toerist valt erg slecht bij Recron

Studenten met bussen naar Achterhoek voor Talenten­tuin

7:02 ULFT - Naar schatting negenhonderd studenten melden zich deze vrijdag in de SSP-hal in Ulft, om in contact te komen met ruim tachtig Achterhoekse bedrijven. Ze worden aangevoerd met bussen uit Arnhem en Enschede, reizen met het openbaar vervoer of stappen in de auto. Doel: het vinden van een stageplek, een afstudeeropdracht, of een andere manier om de studie handen en voeten te geven.