Kwetsbare oudjes mishandeld en overvallen door criminele bende: Winterswijker gaat 9 jaar de cel in

video Man (38) uit Zutphen aangehou­den nadat hij man en vrouw in hun woning neersteekt

20 mei Politieagenten hebben woensdagavond een 38-jarige man uit Zutphen opgepakt in een woning aan de M.H. Trompstraat. De politie verdenkt hem ervan even daarvoor met een onbekend voorwerp op de twee bewoners te hebben ingestoken. In en om de woning aan de M.H. Trompstraat zijn agenten nog de hele dag bezig met sporenonderzoek.