‘Kwetsbare Paasberg’ lijdt onder nieuw Almende

FNV: ‘Hoop nog deze week op witte rook over overname Senefelder Misset’

11:24 DOETINCHEM - ,,Ik hoop dat er deze week witte rook komt over de overname van de drie drukkerijen die vallen onder Roto Smeets", zegt Bernhard van Iren, vakbondsbestuurder van de FNV. ,,Dit proces moet ook niet te lang duren, want dan gaan er klanten lopen. Tot dusverre is dat gelukkig vrijwel niet gebeurd."