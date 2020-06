Laag-Keppel is het verkeer spuugzat: ‘Wij rusten niet voor het hier is opgelost’

Nieuwe Binnen­stads­raad Lochem moet belangen burgers en bedrijven gaan beschermen

22 juni Er zijn ruim zevenhonderd reacties gekomen op de enquête over de herinrichting van de historische binnenstad van Lochem. Het onderzoek was uitgezet door de Binnenstadsraad (in oprichting) van Lochem. Dit orgaan moet de vertegenwoordiger worden van bewoners en ondernemers die in het centrum zitten. ,,Door de vele reacties zie je dat dit thema leeft.’’